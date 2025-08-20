Neymar intermedeia, mas áudio vazado intensifica desavenças entre Kimberlly e Biancardi

A sequência de desavenças entre Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi ganhou combustível com uma gravação de circula nas redes sociais. Isso porque tem circulado um áudio atribuído à mãe de Helena, uma das filhas de Neymar, em que ela cobra sossego e critica boatos ligados à família paterna da criança. Um conteúdo que sugere ligação com a noiva do camisa 10.

O áudio em questão vazou na mídia após Kimberlly expor prints de conversas que contestavam uma fala recente de Biancardi envolvendo Helena. Contudo, Amanda optou por retirar o conteúdo do ar pouco depois. Uma trégua que, aliás, durou muito pouco.

No material divulgado pelo perfil ‘Circo da Mídia’, a voz atribuída a Amanda pede que deixem de especular sobre sua relação com a família paterna de sua filha. Ou seja, do jogador santista. Ela também reclama do envolvimento de terceiros em ‘fofocas’ nesse sentido.

“Gente, pelo amor de Deus, para. Vocês não sabem a história, vocês não sabem como tudo está fluindo. (…) Então eu falo com os meus amigos tudo que eu posso, sabe? Para não se meterem nessa história, porque eu acho que quem tem que se meter é quem está inserido na história. A gente conversa e acha uma solução que fique bom para todo mundo, e tá tudo bem”, dizia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por circo da midia (@circodamidia)

Foto deletada acirra atrito

A origem da nova discórdia remete a uma postagem feita por Bruna em seu perfil. A influenciadora publicou imagens das filhas Mavie e Mel e, em uma delas, Helena aparecia brincando junto às irmãs. Na sequência, apagou o registro e o justificou como “um pedido da mãe da criança”.

Amanda, por sua vez, reiterou o cuidado com a exposição da filha nas redes, mas desmentiu sobre o pedido. Kimberlly expôs prints em que pedia para ser comunicada antes sobre qualquer postagem, enfatizando, ainda, que aquilo não representava nenhuma proibição.

“Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Entendo que ela é irmã das suas filhas, mas preciso cuidar da exposição dela. Uma simples foto pode ser distorcida de forma cruel. (…) Não estou proibindo, apenas pedindo que me comunique”, dizia uma das mensagens.

Neymar no papel de mediador

Segundo o Metrópoles, o camisa 10 já demonstrou impaciência com as brigas que o cercam fora de campo. O craque, que vive um momento conturbado com o Santos, teria se cansado de assumir o papel de mediador entre as mães de suas filhas.

Enquanto isso, Amanda reforça no suposto áudio que não busca confronto. O desejo dela, segundo as declarações, é apenas proteger Helena dos ataques que surgem nas redes — como já ocorreu anteriormente.