Atlético defende invencibilidade na Argentina em decisão contra o Godoy Cruz

O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira (21), em Mendoza, na Argentina, para decidir a vaga nas quartas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz. O Galo chega confiante para o duelo, uma vez que faz cinco anos que não perde para times argentinos jogando fora de casa.

A partida será no Estádio Feliciano Gambarte, que recebe pouco mais de 21 mil torcedores. No jogo de ida, em Belo Horizonte, a equipe mineira venceu por 2 a 1. Assim, os brasileiros jogam com a vantagem do empate. Além disso, se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Desde a derrota para o Unión Santa Fe em 2020, o Atlético não sabe o que é cair em solo argentino. Dessa maneira, de lá para cá, foram cinco jogos, com duas vitórias e três empates, incluindo confrontos pesados contra o River Plate em quartas e semifinal da Libertadores.

Veja a invencibilidade recente do Galo na Argentina:

Boca Juniors 0 x 0 Atlético – Oitavas da Libertadores 2021

River Plate 0 x 1 Atlético – Quartas da Libertadores 2021

Rosário Central 0 x 1 Atlético – Fase de grupos da Libertadores 2024

San Lorenzo 1 x 1 Atlético – Oitavas da Libertadores 2024

River Plate 0 x 0 Atlético – Semifinal da Libertadores 2024

