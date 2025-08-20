Sinisterra desembarca em BH para assinar com Cruzeiro: ‘Vamos ter muitas alegrias’

O colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, desembarcou em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (20), para assinar contrato com o Cruzeiro. A negociação do time celeste com o Bournemouth, da Inglaterra, é de empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. Será, aliás, a primeira contratação do clube nesta janela de transferências.

O jogador, aliás, já falou como jogador da Raposa e garantiu que está bem fisicamente para ajudar a equipe para o restante da temporada.

“Muito contente de estar aqui em uma equipe como o Cruzeiro. Gratidão a torcida pelo recebimento, vamos ter muitas alegrias. (Como está fisicamente?) Me sinto bem, vinha treinando com minha equipe, obviamente falta um pouco de ritmo, mas vou estar pronto o mais rápido possível”, disse o jogador no desembarque na capital mineira.

Sinisterra também revelou ter conversado com o técnico Leonardo Jardim antes de decidir defender a Raposa.

“Sim, sim, o professor falou comigo e me explicou o projeto. Eles têm muita vontade de conquistar coisas grandes aqui e por isso decidi vir para o Cruzeiro”, afirmou o jogador, em entrevista à imprensa presente no local.

Saiba quem é Sinisterra

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência.

Na última temporada, Sinisterra disputou apenas 14 jogos pelo Bournemouth. Ao todo, soma 37 jogos, três gols e uma assistência pelo clube. Apesar da desconfiança sobre a condição física, o Cruzeiro, afinal, está confiante que o colombiano, de 26 anos, está em condições de jogo.

