Palmeiras x Universitario (PER): onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Universitario, do Peru, nesta quinta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Verdão não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0, fora de casa. Assim, o time de Abel Ferreira precisa perder por cinco gols de diferença para ser eliminado, ou por quatro tentos para levar a partida para a decisão de pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney +.

Como chega o Palmeiras

Por causa da larga vantagem construída no jogo de ida, atuando em Lima, o técnico Abel Ferreira deve preservar seus titulares para o duelo na Libertadores. É uma chance de dar descanso aos jogadores que, desde a retomada do Brasileiro, em julho, têm jogado a cada três ou quatro dias. Aliás, já pensando nessa estratégia, o treinador colocou seus principais atletas contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Assim, alguns nomes podem ganhar oportunidades como o lateral-direito Khellven e os garotos Luighi e Allan. Por fim, as dúvidas ficam por conta de Raphael Veiga e Murilo, que não sabem se terão condições de atuar na partida desta quinta.

Como chega o Universitario

Virtualmente eliminado, o Universitario também deve ter algumas alterações no time titular. Assim, o treinador Jorge Fossati pode preservar alguns atletas pensando na sequência do campeonato peruano, onde a equipe está na terceira colocação. O único desfalque certo, aliás, é do zagueiro Riveros, que foi expulso no jogo de ida e terá que cumprir suspensão e está fora do embate no Allianz Parque.

PALMEIRAS X UNIVERSITARIO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Data e horário: 21/08/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez (Arthur); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Maurício (Raphael Veiga); Allan, Luighi e Facundo Torres (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Carabalí e Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha e Inga; Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Carlos Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

