Flamengo negocia com patrocinador para contratar jogador de fama internacional

Com ajuda da Betano, nova patrocinadora, o Flamengo tenta viabilizar a contratação de um jogador de fama internacional. O craque chegaria para ser estrela do elenco e também seria o garoto-propaganda exclusivo da casa de apostas no Brasil. A informação incial é do colunista Lauro Jardim, do “O Globo”.

O Flamengo sem dúvidas é o clube que mais investiu nesta janela de transferências. O poderio financeiro do clube aumentou com a venda de atletas e a premiação da Fifa pela participação no Mundial de Clubes. O Fla, afinal, investiu 43 milhões de euros (R$ 275 milhões) nas contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino. Saúl chegou sem custos, mas o clube desembolsou luvas e comissão para atrair o meia espanhol.

Mesmo com grande investimento, a diretoria ainda busca reforços. O Flamengo quer um centroavante com características diferentes da de Pedro. Além do ataque, a defesa também pode ganhar reforços. A diretoria não trata como prioridade, mas debate a contratação de um zagueiro.

Com a chegada de um investimento quase bilionário do patrocinador até o fim 2028, o Flamengo deve correr atrás de um nome de peso para o restante da temporada. Isto, aliás, também será benéfico para a casa de apostas, que ganhará um novo garoto-propaganda.

A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro. Portanto, o clube tem o mês de agosto todo pela frente para buscar mais reforços e também selar vendas. A diretoria, aliás, quer abrir mais espaço no elenco, e jogadores como Matheus Gonçalves, Michael e Everton Cebolinha têm mercado.

