InícioEsportes
Esportes

Flamengo negocia com patrocinador para contratar jogador de fama internacional

Bap em apresentação da Betano, nova patrocinadora máster do Flamengo

Bap em apresentação da Betano, nova patrocinadora máster do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Flamengo TV)
Bap em apresentação da Betano, nova patrocinadora máster do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Com ajuda da Betano, nova patrocinadora, o Flamengo tenta viabilizar a contratação de um jogador de fama internacional. O craque chegaria para ser estrela do elenco e também seria o garoto-propaganda exclusivo da casa de apostas no Brasil. A informação incial é do colunista Lauro Jardim, do “O Globo”.

O Flamengo sem dúvidas é o clube que mais investiu nesta janela de transferências. O poderio financeiro do clube aumentou com a venda de atletas e a premiação da Fifa pela participação no Mundial de Clubes. O Fla, afinal, investiu 43 milhões de euros (R$ 275 milhões) nas contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino. Saúl chegou sem custos, mas o clube desembolsou luvas e comissão para atrair o meia espanhol.

Mesmo com grande investimento, a diretoria ainda busca reforços. O Flamengo quer um centroavante com características diferentes da de Pedro. Além do ataque, a defesa também pode ganhar reforços. A diretoria não trata como prioridade, mas debate a contratação de um zagueiro.

Com a chegada de um investimento quase bilionário do patrocinador até o fim 2028, o Flamengo deve correr atrás de um nome de peso para o restante da temporada. Isto, aliás, também será benéfico para a casa de apostas, que ganhará um novo garoto-propaganda.

A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro. Portanto, o clube tem o mês de agosto todo pela frente para buscar mais reforços e também selar vendas. A diretoria, aliás, quer abrir mais espaço no elenco, e jogadores como Matheus Gonçalves, Michael e Everton Cebolinha têm mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 20/08/2025 13:55
    x