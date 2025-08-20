Fluminense pode ter o retorno de Thiago Silva contra o Red Bull Bragantino

Ao longo das últimas semanas, o Fluminense teve que enfrentar sérios problemas no sistema defensivo, mas deu conta do recado. Afinal, mesmo com as ausências de Thiago Silva e Ignácio, o técnico Renato Gaúcho manteve a equipe invicta e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Além disso, o técnico Renato Gaúcho teve que conviver com a suspensão de Freytes, que o fez recorrer a jovens de base, como Davi Schuindt. Mesmo assim, o time conseguiu se sair bem, mas todo esse cenário evidenciou a necessidade de reforços para o setor.

O primeiro deles é Igor Rabello, que deve ser anunciado nesta quarta-feira (20), porém só poderá atuar no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele já esteve em campo nas duas copas com a camisa do Atlético-MG.

Recuperação do Monstro

A boa notícia é que o Monstro está mais perto de retornar aos gramados. O zagueiro sofreu uma lesão muscular grau 2 há 18 dias e tinha previsão de retorno em até um mês. Contudo, na semana passada iniciou as atividades no gramado e tem avançado na recuperação.

No momento, existe a chance do camisa 3 estar em campo diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Entretanto, a prioridade é é tê-lo 100% apto para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na próxima quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

“A princípio, os médicos deram quatro semanas para ele. Fez duas semanas e pouco agora. A única pessoa que pode nos dar essa resposta, se tem condição de jogar ou não, é o próprio Thiago. É da cabeça dele. Se ele estiver se sentindo bem, treinando, fazendo todos os testes e não sentindo nada, e se falar que tem condição de jogar, ele vai jogar. Se ainda estiver em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então, esperamos ele mais um jogo, para quando voltar, voltar 100%”, afirmou Renato Gaúcho.

“Qualquer zagueiro que tem jogado tem dado conta do recado. O Manoel, por exemplo, que não atuava há muito tempo, tem jogado muito bem. O Freytes voltou bem. O garoto Davi, toda vez que precisei dele, se comportou muito bem. Eu sempre falo para os jogadores treinarem forte, porque daqui a pouco a oportunidade vai aparecer. Eles têm dado conta do recado justamente por isso: porque a cobrança é diária em cima deles e, toda vez que um jogador é chamado, corresponde”, acrescentou.

