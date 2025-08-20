Guardiola abre possibilidade de renovar com o Manchester City

Guardiola sinaliza que pode renovar o vínculo com o Manchester City - (crédito: Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2027 e já havia sinalizado que poderia tirar uma pausa quando chegasse ao fim do vínculo. Mas, em entrevista ao ‘Men in Blazers’, o treinador mudou o tom e até abriu a porta para uma renovação.

“Tenho mais dois anos de contrato, talvez fique por mais dois. A grande questão é quando vou parar: se neste ano, em dois ou em quatro… Sei que vou descansar em algum momento, mas, agora, posso dizer que me sinto bem”, disse o técnico catalão.

O carinho pela cidade também pesa na escolha de Guardiola.

“Manchester me conquistou. Quando você passa 10 anos em um lugar, é porque está feliz. Não poderia pedir mais nada. O futebol tem sido muito generoso comigo”, afirmou o treinador, que já vive sua 10ª temporada à frente dos Citizens.

As declarações chamam atenção porque, semanas atrás, ele havia falado em tom bem diferente, garantindo que faria uma pausa assim que deixasse o clube.

“Isso já está decidido, mais do que decidido. Não sei se vou parar por um, dois, três, cinco ou dez anos, mas vou parar quando sair do City para cuidar de mim e do meu corpo”, declarou à ‘GQ Spain’.

