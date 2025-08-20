Viradas no Beira-Rio em Libertadores empolgam o Internacional

O embate de volta pelas oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo é o compromisso mais importante do ano para o Internacional até aqui. Os gaúchos têm ciência da relevância do confronto e, por isso, a torcida abraçou a equipe. Afinal, a expectativa é de que o Beira-Rio confirme o recorde de público deste ano na partida. A mobilização se explica também pela necessidade de o Colorado reverter uma desvantagem de um gol construída no primeiro encontro para conseguir a classificação.

Por sinal, o Inter já disputou o torneio continental em 16 oportunidades e teve êxito em cenário adverso e semelhante em quatro ocasiões. Em 2006, 2010, 2015 e 2023, o time gaúcho foi derrotado no primeiro duelo. Posteriormente, nos jogos da volta, no Beira-Rio, conseguiu os placares necessários e asseguraram a vaga para a fase seguinte.

Lembranças marcantes para o Internacional

Inclusive, 2006 e 2010 foram simbólicos para o Colorado, pois representaram as edições em que o clube venceu a competição. Na trajetória do título de 2006, o Internacional perdeu o jogo de ida das quartas de final da Libertadores para a LDU, em Quito, no Equador.

Os gaúchos até marcaram primeiro, porém depois sofreram a virada e acabaram perdendo por 2 a 1. Houve um intervalo forçado entre as duas partidas devido à disputa da Copa do Mundo na Alemanha. Tal período foi essencial para Abel Braga ajustar sua equipe e superar a vantagem adversária no Beira-Rio. Na oportunidade, venceu por 2 a 0, e o critério do gol fora de casa nem sequer contribuiu para a classificação.

Após quatro anos, na campanha do bicampeonato da Libertadores, o Internacional teve revés por 3 a 1 para o Banfield, no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Buenos Aires. Até que pouco mais de uma semana, a equipe de Jorge Fossati venceu por 2 a 0 no Beira-Rio e confirmou a ida para as quartas de final.

Superioridade contra Santa Fé e River Plate

Em 2015, o adversário foi o Santa Fé, da Colômbia, nas quartas de final, que assegurou o resultado positivo por 1 a 0, no último minuto da primeira partida em Bogotá. Até que no embate decisivo, no Beira-Rio, a postura ofensiva do técnico Diego Aguirre surtiu efeito e o Inter garantiu o avanço para as semifinais com um triunfo por 2 a 0.

No episódio mais recente, em 2023, nas oitavas de final da Libertadores, o River Plate foi eficaz em aproveitar a presença de sua torcida, no Monumental de Nuñez. Com isso, assegurou um resultado positivo de virada por 2 a 1. Uma semana depois, o novo Beira-Rio emplacou seu recorde de público, e os oponentes repetiram o placar do primeiro duelo. Em disputa de pênaltis, o Colorado venceu por 9 a 8.

O Colorado entra em campo para se manter vivo na Libertadores nesta quarta-feira (20), novamente contra o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final. Assim como no embate do último domingo (17), o Inter também perdeu para o Rubro-Negro, mas por 1 a 0.

Deste modo, precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Se o resultado positivo tiver dois ou mais gols de vantagem, os gaúchos conquistarão a vaga direta para a fase seguinte do torneio continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook