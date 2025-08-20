CSA x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

Times estão em momentos distintos mas tudo pode mudar na Copa do Nordeste - (crédito: Fotos: Allan Max/ CSA e Luiz Neto / Confiança)

A Copa do Nordeste conhecerá seu segundo finalista em um duelo de grande tradição nesta quarta-feira (20). O CSA recebe o Confiança às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida é um confronto único e decisivo que vale um lugar na grande decisão da ‘Lampions League’.

O jogo coloca frente a frente equipes que vivem momentos bem diferentes. O CSA, que joga em casa, oscila na temporada e precisa da vitória para amenizar a pressão e sonhar com o título. Já o Confiança, em melhor posição na Série C e embalado por uma longa sequência invicta, viaja a Maceió para tentar surpreender e chegar à final.

Onde assistir

SBT Nordeste (TV aberta) e Premiere (pay per view) transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o CSA

O CSA chega para a semifinal vivendo um momento de grande instabilidade e com resultados ruins. A equipe alagoana ocupa apenas a 10ª posição na Série C. Além disso, venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, somando duas derrotas e dois empates no período, o que aumenta a pressão por um bom resultado.

Para este confronto, o time aposta no fator casa e no histórico favorável. O Azulão venceu o Confiança 20 vezes ao longo da história, contra apenas 10 do rival. O técnico Higo Magalhães não tem novos desfalques mencionados e deve escalar o que tem de melhor para tentar levar o time à final.

Como chega o Confiança

O Confiança chega a Maceió em um momento espetacular e com a confiança em alta. A equipe sergipana atravessa uma fase muito melhor que a do rival. O Dragão está invicto há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Essa boa sequência, aliás, deixou o time no G8 da Série C, na briga pelo acesso.

Com a moral elevada, o técnico Luizino Vieira busca superar o retrospecto negativo contra o CSA para chegar à decisão. O time não tem novos desfalques confirmados. Com isso, a tendência é que a equipe que vem embalada na temporada seja mantida para o duelo mais importante do ano até aqui.

CSA x CONFIANÇA

Copa do Nordeste – Semifinal (Jogo único)

Data e horário: 20/8/2025 (Quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CSA: Georgemy (Gabriel Félix); Felipe Albuquerque (Diogo Batista), Betão, Islan e Roberto; Camacho, Gustavo Nicola e Brayann; Daniel Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

CONFIANÇA: Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura e Airton; Ronald Camarão, Luiz Otávio, Jhon Cley e Renan; Maikon Aquino e Neto Oliveira. Técnico: Luizino Vieira.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.