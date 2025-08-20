Martinelli celebra boa fase no Fluminense e exalta Renato Gaúcho: ‘Nos deixa à vontade em campo’

Em sua temporada mais artilheira com a camisa do Fluminense, Martinelli fez um gol mais do que especial diante do América de Cali, da Colômbia, no Maracanã, pela Sul-Americana. Afinal, o tento, que sacramentou o triunfo por 2 a 0 e a classificação à próxima fase, foi uma forma de homenagear o filho que está a caminho. O volante, então, descobriu recentemente que será pai de um menino com a esposa, Laura.

Dessa forma, na atual temporada, o jogador soma quatro gols, até o momento. Para ele, a boa fase tem influência do técnico Renato Gaúcho e no pedido para que pise mais na área para buscar a finalização.

“Renato é um grande treinador. Ele está sempre falando: “Pisa na área, porque volante que faz gol é mais reconhecido ainda”. Ele sempre fala para eu ir, porque tem um volante por trás. É um cara que deixa a gente bem à vontade em campo”, disse.

“Martinelli vem se destacando, sem dúvida alguma, aqui no Fluminense. É um jogador que me agrada bastante. Converso muito com ele e tenho dado bastante conselho desde a minha chegada. Um dos pedidos que faço é para ele pisar na área, porque tem qualidade para isso. Toda vez que ele pisa, ele faz gol. É um jogador técnico, não só de marcação e distribuição. Ele precisa evoluir nesse sentido, finalizar mais, porque tem chutado, feito gols e isso é muito importante”, destacou Renato.

Formado em Xerém e sonho de atuar na Europa

Revelado em 2020, o jogador viveu seu auge na conquista da Libertadores no Maracanã, mas no ano seguinte não conseguiu manter as boas atuações. Em 2025, seguiu como titular absoluto e se tornou o atleta formado em Xerém com mais partidas na história do clube. No Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, teve atuações consistentes, que chamaram a atenção do mercado internacional.

“Todo mundo tem o sonho de jogar em uma grande equipe da Europa, é normal. Coloco sempre nas mãos de Deus. Teve algumas conversas, mas deixo isso com meu empresário e o clube. Enquanto estiver aqui, vou estar sempre com a cabeça no Fluminense e tentando responder dentro de campo. Sou muito feliz aqui e, se for para continuar, vou com todo meu amor e coração”, revelou Martinelli.

