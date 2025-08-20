Bracks explica saída de Rabello e situação de novo reforço no Atlético

O elenco do Atlético Mineiro está na Argentina para a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Godoy Cruz. No jogo de ida, o Galo venceu por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate para avançar. Apesar disso, o técnico relacionou apenas três defensores: Ivan Román, Victor Hugo e Alonso.

Nas últimas semanas, o clube negociou Igor Rabello com o Fluminense. O diretor Paulo Bracks explicou os detalhes da saída do zagueiro, que defendia o Atlético desde 2019, e também comentou a situação física de Ruan Tressoldi, reforço que deve ser anunciado em breve.

“Ele passou por uma artroscopia no dia 8 de julho, mas já está em fase final de recuperação. A gente entende que é um período curto. Estamos contratando o Ruan para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele não pode disputar a Copa do Brasil e também não estaria disponível para a decisão de quinta-feira. Mas é um jogador que vai nos ajudar muito no Brasileiro”, afirmou Bracks.

Sobre Rabello, o dirigente destacou que recebeu propostas e que a negociação foi positiva para o zagueiro.

“Por que a gente iria desfazer o negócio? Temos palavra e caráter. Não voltaríamos atrás no que combinamos com o Igor e com o Fluminense. Ele merece isso depois de cinco, seis anos honrando a camisa do Atlético com respeito e profissionalismo. Ele quis ir, e foi. Não faríamos diferente por conta dele”, concluiu em entrevista à rádio Itatiaia.

