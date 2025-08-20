De olho no Intercontinental Sub-20: Barcelona treina no CT do Fluminense

Adversário do Flamengo na final da Copa Intercontinental Sub-20, o Barcelona já chegou ao Rio de Janeiro e já treina no CT do Fluminense, rival da equipe rubro-negra. O clube espanhol, afinal, já começa a se preparar para o duelo de sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Barcelona sub-20 tem como comandante Juliano Belletti, ex-jogador do clube espanhol, da Seleção Brasileira e também do próprio Fluminense. Na última segunda-feira (18), o treinador divulgou a lista dos 23 atletas selecionados para a decisão.

A equipe de base do Barcelona se classificou para a Copa Intercontinental por vencer a Youth League da Uefa, torneio que equivale à Champions League para a categoria. O Barça é o maior vencedor da competição europeia, com três títulos, e também venceu a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol na última temporada.

Do outro lado, o Flamengo garantiu vaga na final após o bicampeonato da Libertadores. Na decisão do torneio continental, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 3.

Criado em 2022, o torneio já teve como campeões o Benfica e o Boca Juniors. No entanto, o Flamengo pode se tornar o primeiro clube a vencer duas vezes a competição. Por outro lado, o Barcelona tenta o título inédito. A expectativa é que tenha mais de 45 mil torcedores no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Barcelona. A última parcial constava mais de 23 mil bilhetes vendidos para o duelo neste sábado.

