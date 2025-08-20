Carbonero volta ao Internacional, mas Ronaldo é baixa na Libertadores

Mesmo que por alguns minutos, Internacional poderá voltar a contar com Carbonero, principal atacante da temporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional vive os últimos momentos que antecedem o confronto mais importante da temporada, até aqui, o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. O Colorado anunciou a lista de jogadores relacionados para o duelo na tarde desta quarta-feira (20). O atacante Carbonero recuperou-se a tempo da lesão muscular na coxa esquerda e vai para o jogo. Por outro lado, o meio-campista Ronaldo será baixa neste e nos próximos jogos, pois o clube sinalizou que o atleta sofre com um edema ósseo no joelho direito.

O colombiano participou sem restrições do treino final de preparação do Inter, na última terça-feira (19). Portanto, a expectativa é de que o camisa 7 fique como opção no banco. Mesmo assim, também há a possibilidade em retornar aos 11 iniciais.

Caso tal cenário se concretize, Wesley seria deslocado para o lado direito de ataque. Além disso, haveria uma disputa pela vaga entre Carbonero e Bruno Tabata. Deste modo, o provável time titular do Colorado para enfrentar o Flamengo deve ser: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata (Carbonero), Wesley e Ricardo Mathias.

Internacional necessita reverter desvantagem na Libertadores

O Colorado entra em campo para se manter vivo na Libertadores nesta quarta-feira (20), novamente contra o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final. Assim como no embate do último domingo (17), o Inter também perdeu para o Rubro-Negro, mas por 1 a 0, na última quarta.

Deste modo, precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Se o resultado positivo tiver dois ou mais gols de vantagem, os gaúchos conquistarão a vaga direta para a fase seguinte do torneio continental.

???? Jogadores relacionados para o duelo decisivo da @Libertadores. #VamoInter ???????? pic.twitter.com/mvAQgcZXtF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 20, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook