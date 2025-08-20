Villarreal acerta a contratação mais cara da história do clube

Renato Veiga atuou por empréstimo na Juventus na segunda metade da temporada 2024/25 - (crédito: Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Renato Veiga será a contratação mais cara da história do Villarreal. O jogador português, que passou somente uma temporada no Chelsea, está de saída do clube inglês rumo à LaLiga, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O Villarreal pagará 29,5 milhões de euros (R$ 189 milhões) — 25 milhões de euros garantidos e o restante em bônus. Até agora, o recorde do Submarino Amarelo era de Arnaut Danjuma, que chegou do Bournemouth em 2021 por 23,5 milhões de euros.

Além disso, o Chelsea ainda manterá uma porcentagem significativa em uma futura venda de Reanto Veiga. Na segunda metade da temporada 2024/25, o jogador português atuou por empréstimo na Juventus.

