Lamine Yamal, do Barcelona, é flagrado com cantora argentina após viagem

O amor tomou conta da vida de Lamine Yamal, astro do Barcelona, e da cantora argentina Nicki Nicole. Os dois desembarcaram em um aeroporto particular na Catalunha após alguns dias em Mônaco. As fotos do casal aumentaram os rumores de um romance.

Segundo a imprensa internacional, Yamal e Nicki se conheceram na polêmica festa de 18 anos do craque, em julho. Desde então, a cantora tem sido vista em Barcelona. No último domingo (17), eles viajaram juntos logo após o treino do Barça em um avião particular. Yamal afirmou que “continuará curtindo a vida sem dar explicações sobre suas viagens, festas e agendas pouco sociáveis”.

Nicki Nicole mantém forte presença nas redes sociais, com 21 milhões de seguidores no Instagram. A artista é rapper e já viveu um relacionamento com o cantor Peso Pluma entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. Ela contou que o término aconteceu depois que surgiu um vídeo do artista com outra mulher.

Enquanto isso, Yamal iniciou a nova temporada com o Barcelona e terá um calendário cheio de competições, como a LaLiga e a Champions League.

