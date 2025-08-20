Técnico da Seleção, Ancelotti passa por bateria de exames; saiba motivo

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, passou por uma bateria exames na última terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Isto porque o italiano quer estar à disposição para comandar o Brasil diante da Bolívia, na altitude de El Alto, na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Afinal, El Alto, na região metropolitana de La Paz, está 4 mil metros acima do nível do mar. Os testes, aliás, são um protocolo da CBF para compromissos em grandes altitudes. No entanto, o presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que o técnico italiano, de 66 anos, comandará o time brasileiro do banco de reservas no confronto com os bolivianos.

Antes de encarar a Bolívia, o Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro. Com 25 pontos, a Seleção já garantiu lugar na Copa do Canadá, Estados Unidos e México. Do outro lado, a Bolívia ainda busca a classificação.

Ancelotti, aliás, divulgará a convocação para esses dois jogos na próxima segunda-feira (25). Já se sabe que o atacante Vini Jr está fora da lista por estar suspenso. Os convocados, portanto, se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, a partir de 1º de setembro.

