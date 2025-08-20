Conference League tem rodada nesta quinta com times importantes e brasileiros em ação

A Conference League terá sua rodada de ida do mata-mata nesta quinta-feira, 21/8. Dessa maneira, serão 24 jogos, alguns deles envolvendo times tradicionais, como a Fiorentina, que enfrenta o Polissya Zhytomyr (da Ucrânia e que manda seus jogos na Eslováquia), e o Crystal Palace, atual campeão da Copa e da Supercopa da Inglaterra, que terá pela frente o Fredrikstad, da Noruega.

Vários jogadores brasileiros estarão em ação. Um deles é o atacante Matheus Aiás, que disputará o duelo entre o FC Noah, representante da Armênia, e o Olimpija Ljubljana, da Eslovênia.

Com 28 anos, o jogador que começou no Cruzeiro, mas fez a maior parte da carreira em clubes menores da Europa, como o Moreirense, está no Noah desde 2024. Assim, na partida desta quinta-feira (pelo horário local), Matheus completará 50 jogos pelo clube. Até agora, ele soma 21 gols e seis assistências em 49 partidas.

“Chegar aos 50 jogos pelo FC Noah é uma marca muito especial na minha carreira. Tenho muita gratidão ao clube pela confiança e pelo espaço que me deram desde o início. Fico feliz por contribuir com gols e boas atuações ao longo desse período. Agora temos um desafio muito importante contra o Olimpija Ljubljana, pelos playoffs da Conference League. O foco é total para ajudar a equipe a conquistar essa classificação e seguir escrevendo essa história”, disse o brasileiro.

