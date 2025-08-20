Premier League vai atingir R$ 28,3 bilhões com direitos de TV na atual temporada

A Premier League, principal liga de futebol da Inglaterra, vai adotar um novo formato de direitos de transmissão de TV. A mudança vale tanto para o mercado interno quanto para os contratos internacionais. Somando todas as fontes de receita, a liga pode arrecadar 3,84 bilhões de libras (R$ 28,3 bilhões) já na temporada 2025/26.

Há dois anos, a competição firmou parceria com três empresas para o mercado doméstico. Aliás, esse ciclo dura quatro temporadas. Nesse acordo, a Premier League vendeu os direitos por 6,7 bilhões de libras (R$ 49,3 bilhões atuais). O valor representa cerca de 1,67 bilhão de libras por ano.

O torneio está entre os mais assistidos do mundo. No Brasil, atrai cada vez mais torcedores de diferentes clubes ingleses. Dessa maneira, apenas com os direitos de TV na Inglaterra, a liga arrecadou 1,72 bilhão de libras. Além disso, o novo contrato ampliou o prazo para quatro anos. O número de jogos transmitidos também subiu: passou de 210 para 268, todos ao vivo.

No cenário internacional, a competição assinou vínculos que valem até 2028 e 2031. Aqui no Brasil, o Grupo Disney, por meio da ESPN, detém os direitos atualmente. No passado, a RedeTV já exibiu partidas em TV aberta. Hoje, a Premier League alcança mais de 800 milhões de casas em 188 países. As transmissões estão presentes em mais de 90 emissoras, de acordo com dados oficiais.

No total, as receitas de TV por temporada chegam a 3,84 bilhões de libras (R$ 28,3 bilhões). Esse montante significa um aumento de 420 milhões de libras (R$ 3 bilhões) em relação ao ciclo anterior.

