Rescisão atrasa, mas Arthur avança em acerto com a Juventus para voltar ao Grêmio

O Grêmio aguarda o desfecho nas tratativas entre Juventus e Arthur pela rescisão contratual. Tal cenário é o principal empecilho para o Imortal repatriar o o volante. Apesar disso, o jogador e o clube italiano progrediram nas conversas para interromper o vínculo antes do previsto.

Uma das questões que as partes tentam solucionar são quantias que o atleta tem direito a receber. O meio-campista pode até recusar receber valores para facilitar a volta ao Tricolor. Um dos objetivos dos empresários e do próprio jogador é alcançar um acordo financeiro com relação à rescisão junto à Juventus.

O clube italiano também não demonstra que dificultará uma saída de Arthur, pois ele representa um custo anual de 5 milhões de euros. O planejamento inicial, aliás, era que o meio-campista iniciasse sua viagem ao Brasil nesta quarta-feira (20). Contudo, como houve atraso nas negociações com a Juventus, o mais provável é que as partes aparem as arestas até o final desta semana.

Assim, o novo prazo para sua chegada em terras tupiniquins é até o próximo domingo (24). Grêmio e o volante já têm um acerto verbal, com o intuito de firmar um contrato até o fim de 2026. As partes também já concordaram com partes financeiras como salários, bonificações envolvendo rendimento, além de luvas similares às acordadas com Luis Suárez.

Grêmio idealiza plano de marketing para Arthur

O clube também projetou um plano de marketing específico para o meio-campista, além da divisão de receitas. A única exigência do Imortal é que o jogador chegue a um acordo pela rescisão de contrato com a Juventus e a sua chegada seja sem custos de transferência. Os representantes e o atleta estão em busca de resolver essa pendência.

