Zagueir Luiz Gustavo, do Vasco, fica perto do Bahia

O Bahia está perto de sacramentar a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco. A proposta saiu através do Grupo City, que deve utilizar o defensor no próprio Tricolor.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, em publicação nesta quarta-feira (20/8), o grupo pagará cerca de 5 milhões de euros (R$ 31,88 milhões no câmbio atual) ao Cruz-Maltino pelo promissor zagueiro de 19 anos. Luiz Gustavo, afinal, não vinha recebendo muitas oportunidades com o técnico Fernando Diniz.

Assim, de acordo com apuração do Jogada10, o defensor e seu estafe estavam incomodados com as poucas oportunidades, já que o técnico da Seleção sub-20, Ramon Menezes, planeja levá-lo para o Mundial da categoria (entre setembro e outubro) desde que ele esteja com minutagem. Atualmente, ele tem 763 minutos na temporada, mas já não atua desde o empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, no último dia 27 de julho.

Luiz Gustavo, aliás, esteve na última convocação de Menezes. Foi em amistosos contra o Paraguai – os últimos antes da lista definitiva visando o Mundial. Ele tem 1,88m, é canhoto e tem como principais características a força e a velocidade. Revelado na atual temporada pelo Cruz-Maltino, ele tem 11 partidas, sendo nove como titular.

Dessa forma, o Vasco pretende utilizar o dinheiro angariado na venda para acelerar as buscas por pelo menos dois zagueiros. Robert Renan, do Zenit (RUS), é o que está mais próximo do acerto. Joaquim, do Tigres (MEX), também interessa. Já Carlos Cuesta, do Galatasaray (TUR), pode não vir mais por conta de uma melhor proposta financeira do Spartak de Moscou (RUS).

