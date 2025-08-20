Milan declara apoio ao Flamengo na Libertadores e agita redes sociais

A rivalidade no futebol transcende fronteiras e sempre chama atenção. O perfil oficial do Milan e o Flamengo interagiram nesta quarta-feira (20). O clube italiano declarou apoio ao Rubro-Negro em seu jogo decisivo pela Libertadores contra o Internacional, gerando grande repercussão nas redes sociais.

A publicação, feita pelo perfil oficial brasileiro do Milan, brincou com a coincidência do nome do adversário do Flamengo, “Internacional”, que é praticamente idêntico ao da arquirrival do Milan, a Internazionale de Milão.

“Se veste rubro-negro e joga contra um time chamado Inter, a gente sabe por quem torcer. Boa sorte, Flamengo”, dizia a mensagem.

Se veste ????? e joga contra um time chamado Inter, a gente sabe por quem torcer. Boa sorte, @Flamengo ????#SRN @LibertadoresBR https://t.co/p7ZeeaiyYC — AC Milan BR (@acmilanbr) August 20, 2025

O post, afinal, rapidamente viralizou. Diante disso, a torcida do Flamengo marcou presença maciça nos comentários, demonstrando empolgação com a interação inusitada. Por outro lado, a declaração também atraiu “haters” e torcedores de outros clubes, que demonstraram incômodo com a menção ao Flamengo.

Internacional e Flamengo fecham o terceiro embate consecutivo, nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra, aliás, venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, e terá a vantagem de qualquer empate para avançar às quartas. Do outro lado, o Colorado precisa de uma vitória para seguir na competição.

