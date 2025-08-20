Peter Shilton define recorde de Fábio como ‘brilhante’

Fábio em ação pelo Fluminense contra o América de Cali - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Lenda do futebol inglês, Peter Shilton usou as redes sociais para homenagear Fábio, do Fluminense. O goleiro de 44 anos, afinal, ultrapassou o ex-arqueiro em números de jogos como jogador profissional e se tornou recordista da marca.

“Parabéns ao Fábio por bater meu recorde, que tive orgulho de manter por mais de 28 anos. Mantendo o recorde entre os goleiros. Brilhante conquista, Fábio”, disse Peter Shilton.

Huge congratulations to Fabio Deivson Lopes Maciel for beating my @GWR a record I was proud to hold for over 28 years for the most competitive matches in the history of football ?? keeping the record within the keepers union BRILLIANT achievement Fabio #proud @FIFAcom @FA pic.twitter.com/j9E6YT7WB0 — Peter Shilton (@Peter_Shilton) August 20, 2025

Fábio superou os 1.390 jogos de Peter Shilton na partida contra o América de Cali, na vitória do Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, na última terça-feira. O goleiro do Tricolor, que está perto de completar 45 anos, agora soma 1.391 partidas. A marca, portanto, gerou grande repercussão na imprensa internacional.

Fábio, diferentemente de Shilton, que tem marca centenária de jogos pela seleção inglesa, jamais defendeu a Seleção Brasileira em um jogo oficial. Mas é ídolo histórico de duas equipes: o Cruzeiro, que o goleiro defendeu por 15 anos e é o jogador com mais partidas (976); e o Fluminense, onde já alcança 235 jogos — e contando. Além disso, o arqueiro soma passagem por Vasco e União Bandeirante.

