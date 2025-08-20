Jornalista ex-Globo deixa o UOL e assina com a ESPN

O jornalista André Hernan comunicou a sua saída do portal “UOL” nesta quarta-feira (20), pois aceitou o convite para trabalhar na ESPN. Apesar do acerto com a emissora, o profissional não terá exclusividade com o grupo Disney. Assim, ele continuará atuando em transmissões de partidas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, na Amazon Prime Video.

“Gostaria de agradecer imensamente o carinho e o respeito que o “UOL” sempre teve comigo. Hoje deixo a casa para seguir num novo projeto. Foi um prazer poder trabalhar na Coluna Mercado da Bola, no Zona Mista do Hernan e no De Primeira com meus irmãos PVC e Luiza Oliveira”, esclareceu André Hernan em sua conta do Instagram.

O comunicador trabalhava no “UOL” desde setembro de 2022 e no Amazon Prime Video é um dos principais repórteres ao lado de Mauro Naves.

ESPN lança canal esportivo em TV aberta

A ESPN, que integra o grupo Disney de comunicação, firmou uma parceria com o grupo Kalunga. Assim, o objetivo da colaboração era inaugurar um canal de esportes gratuito em TV aberta, no caso o X-Sports.

A emissora já está em funcionamento e utiliza a estrutura da Ideal TV para exibir seus conteúdos esportivos durante todo o dia e realizar demais procedimentos. O novo formato causa empolgação de resultados impactantes de audiência, pois é um cenário inédito no país.

Inclusive, residentes de São Paulo podem acessar o canal pelo sinal 32 UHF digital. Os moradores de outras regiões do Brasil terão a possibilidade de sintonizar o novo canal através de antenas parabólicas digitais ou companhias de TV paga.

Apresentadora deixa ESPN e fecha com a Globo

Mariana Spinelli encerrou um ciclo de sete anos na ESPN para integrar o elenco do ‘GE TV’ — nova aposta do Grupo Globo no YouTube. A jornalista comunicou sua decisão à Disney na noite da última terça-feira (12). Assim como ocorreu com Jorge Iggor, as negociações com a emissora carioca começaram no início do mês e incluíram mais do que sua presença nas transmissões ao vivo.

O ‘GE TV’ alinha-se para usar a base do canal do Globo Esporte no Youtube — com mais de 6,2 milhões de inscritos —, porém com outro elenco de formação. Com conteúdos voltados ao público digital, o projeto também contará com influenciadores e profissionais do ge.globo para priorizar transmissões gratuitas de eventos esportivos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook