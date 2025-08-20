Prata em Paris-2024, surfista Tatiana Weston-Webb revela gravidez

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no surfe feminino, na prova disputada no Taiti, a brasileira Tatiana Weston-Webb, de 29 anos, surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar a gravidez. Nesta temporada, ela renunciou à disputa da WSL para cuidar da saúde mental. Ao lado do esposo, Jessé Mendes, ela posou para foto em uma prancha. O casal até surfou nas ondas do Havaí exibindo a barriga.

"Estamos muito emocionados em compartilhar que estamos esperando um dos melhores presentes que Deus nos deu! Uma Bebêzinha (sic)", publica Tati nas redes sociais.

Em seguida, ela manifesta a alegria pessoal. "Ser mãe sempre foi um sonho pra mim, e entrar nesse novo capítulo me faz sentir mais forte e motivada do que nunca. Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas", emociona-se.

Tati também fala sobre os planos para o retorno ao surfe. "Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour em tempo integral em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade", projeta. Obrigada por todo o amor e apoio até aqui. O melhor ainda está por vir", comemora.

