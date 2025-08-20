Mensagem vazada de namorada insinua tentativa de traição de ex-Palmeiras

O meio-campista Richard Ríos recentemente se transferiu do Palmeiras para o Benfica, em Portugal, e mesmo com pouco tempo no novo clube soma boas performances. Em contrapartida, ele foi indiretamente alvo de um rumor de traição, na última terça-feira (19). O jornalista Léo Dias tornou público, o trecho de uma conversa de sua namorada, Madu Carvalho, na qual insinua que o jogador colombiano se envolveu com outra mulher.

“Esse povo pensa que eu ligo pra os que estão falando. Vão morrer me chamando de corna. Só tem prostituta ridícula e aquela cantora de boteco que queria ficar com ele, mas eu sou mais bonita”, reclamou a influenciadora.

Richard Ríos rapidamente conquistou o seu espaço em sua até curta passagem pelo Benfica. Afinal, ele atuou em todos os cinco jogos da equipe após a sua contratação e até já conquistou um título, a Supercopa de Portugal.

Inclusive, o técnico Bruno Lage o escolheu como titular em todas as ocasiões. O rendimento positivo já fez o volante ganhar a admiração dos torcedores benfiquistas. Até mesmo os rivais já valorizam o bom início de trajetória de Richard Ríos. O colombiano defendeu o Palmeiras por três anos. Neste período, somou 138 partidas, marcou 11 gols e deu 11 assistências. Também conquistou o Campeonato Brasileiro e o Paulistão.

Destaque no Palmeiras e saída para a Europa

Com o destaque que obteve no Alviverde, o volante despertou o interesse de alguns clubes da Europa como o Benfica, a Roma e o Zenit. O clube português levou a melhor na disputa, pois enviou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões na cotação atual).

O jogador firmou contrato por cinco temporadas com os Encarnados. A propósito, o Palmeiras receberá 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 136 milhões na cotação atual) referentes à proposta. A outra parte da investida será dividida entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

Pelas tratativas, o colombiano receberá três milhões de euros (quase R$ 19 milhões na cotação atual), que serão divididos em luvas e salários. Por sinal, o Benfica estabeleceu uma multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões).

