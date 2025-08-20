Palmeiras busca reforço na Europa e acerta com o lateral Jefté, de 21 anos

O Palmeiras anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jefté. O jogador, de 21 anos, que estava no Rangers, da Escócia, foi anunciado nesta quarta-feira (20). Ele assinou um contrato válido por cinco anos com o clube paulista. Em sua primeira entrevista como atleta do time, o novo reforço se mostrou muito feliz. Ele disse que não teve dúvidas em aceitar a proposta do clube.

O novo contratado, de fato, comemorou muito a chance de vestir a camisa do Palmeiras. Ele classificou o clube como um time gigante e um sonho para qualquer jogador.

“Qualquer jogador, na Europa ou no Brasil, tem o sonho de vestir essa camisa porque é um clube gigante”, disse Jefté. “Quando surgiu a proposta, eu não tive dúvidas sobre vir para cá, falei com meus empresários que queria vir”, completou.

O clube alviverde, aliás, investiu 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões) na contratação. O valor total será pago de forma parcelada ao longo de três anos. Jefté chega para uma posição importante no elenco do técnico Abel Ferreira. Ele irá disputar a titularidade com o uruguaio Piquerez, já que a vaga de reserva estava aberta.

Novo lateral do Palmeiras descreve estilo de jogo

O próprio jogador descreveu seu estilo de jogo para a torcida do Palmeiras. Ele se definiu como um atleta com características bastante ofensivas:

“Sou um lateral ofensivo. A primeira função do lateral é marcar (…) mas gosto de atacar o espaço, do um contra um. O Piquerez é um jogador que admiro bastante (…) Espero aprender com ele.”

Jefté, que saiu muito jovem do Brasil, também falou sobre sua difícil adaptação. Ele revelou que o início de sua jornada na Europa não foi nada fácil.

“Foram difíceis para mim os dois primeiros meses porque era outra realidade”, contou o lateral. “Saí do Brasil muito jovem, tive que me adaptar. Pensava até em voltar, porque é uma pressão grande”, desabafou o atleta.

Após o período inicial no Chipre, contudo, ele se transferiu para o Rangers. No forte futebol escocês, ele se destacou e foi eleito o melhor de sua posição. A boa fase, então, chamou a atenção da diretoria do Palmeiras. Jefté, enfim, é o quarto reforço anunciado pelo clube nesta importante janela de transferências.

