LDU x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com a vantagem do empate, o Botafogo visita a LDU, nesta quinta-feira (21), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Glorioso venceu os equatorianos por 1 a 0. Os donos da casa precisam, portanto, vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas. Por um, a série vai para os pênaltis.

Onde assistir?

A Paramount+ (streaming) tem a exclusividade sobre a partida.

Como chega a LDU?

Campeã da Libertadores e com muita tradição no continente, a LDU causou uma boa impressão no Nilton Santos ao voltar viva para jogar em seu caldeirão. Além de mostrar personalidade na ida, os equatorianos contam com uma velha aliada: a altitude.

“Claro que jogar a 2.800m não é igual a jogar ao nível do mar, mas eu poderia falar do gramado sintético daqui, que poderia ser uma vantagem para o Botafogo. Mas acredito que o bom futebol acaba imperando em qualquer condição”, respondeu o técnico Tiago Nunes.

Sobre a equipe que vai a campo, Nunes descansou os 11 titulares da ida no Campeonato Equatoriano para não perder ninguém para a grande decisão.

Como chega o Botafogo?

A temporada 2025 se desenha para Copas no Mais Tradicional. Afinal, a equipe ficou distante da liderança do Campeonato Brasileiro com a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (17), no Colosso do Subúrbio. Mas um bicampeonato da Libertadores sacramentaria outro ano inesquecível na história do clube.

O time terá novidades alvissareiras, apesar das ausências de de Bastos, Pantaleão e Cuiabano. Newton, David Ricardo e Cabral, que não enfrentaram o Verdão, no fim de semana, estão relacionados para a partida.

Um fator positivo é o fato de o Botafogo estar acostumado a definir fora. Na Libertadores de 2024, por exemplo, foram quatro séries com êxito (Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Peñarol).

LDU x BOTAFOGO

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (ECU)

Data e hora: 21/08/2025 (quinta-feira), às 19h (horário de Brasília)

LDU: Valle, Allala, Adé e Quiñones, Gruezo, Cornejo, Quintero e Villamil; Azulgaray, Ramírez e Medina. Técnico: Tiago Nunes.

BOTAFOGO: John, Vitinho, David Ricardo (Marçal), Barboza e Telles; Danilo (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Montoro (Martins), Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.