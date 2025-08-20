Palmeiras e Bragantino empatam no jogo de ida da final do Brasileiro Sub-20

Bragantino e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira, 20/8, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela partida de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo foi equilibrado, com muita luta e disposição de ambos os lados. O time da casa saiu na frente com um pênalti convertido em cavadinha por Yuri Leles. Mas o Verdão reagiu ainda no primeiro tempo, com Erick Belé empatando o confronto. Na etapa final, as duas equipes seguiram brigando por cada lance. Contudo, o placar não se alterou: 1 a 1,
O Palmeiras, atual campeão, busca o tricampeonato, já que venceu em 2020, 2022 e 2024. O Verdão também foi vice em 2019 e 2023. Mas o Bragantino tenta conquistar o seu primeiro título da competição.
Como foi empate entre Bragantino e Verdão
Os garotos fizeram um bom primeiro tempo, com o Bragantino chegando com perigo à área do Palmeiras. Mesmo jogando em casa, o Verdão conseguiu construir boas jogadas, assim, respondia à altura. O Bragantino saiu na frente após cobrança de pênalti. O atacante Heitor foi afastar a bola, mas acabou fazendo uma falta totalmente desnecessária em Kevyn, em uma jogada que já saía da área. A infração foi dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro confirmou a penalidade. Yuri Leles bateu com estilo, de cavadinha, no meio do gol: Bragantino 1 a 0. Contudo, o Palmeiras chegou ao empate aos 23 minutos. O lateral-direito Gilberto, um dos destaques do time, cobrou uma falta da esquerda para o meio da área, e Erick Belé se antecipou para cabecear e deixar tudo igual: 1 a 1.
Até o fim do primeiro tempo, jogo lá e cá. Gabriel Lopes, de fora da área, quase marcou mais um para o Braga. A bola passou raspando. E por muito pouco o zagueiro palmeirense Benedetti não virou o jogo em chute de longe. Porém,o goleiro Gustavo Reis fez ótima defesa.
No segundo tempo, o Palmeiras foi superior, construindo as melhores jogadas e quase marcando em duas oportunidades, ambas paradas em boas defesas de Gustavo Reis. No último ataque do jogo, o goleiro palmeirense Aranha fez a defesa do jogo em voleio de Kevyn. Assim, com os goleiros protagonistas, empate em 1 a 1.Enfim, tudo em aberto para a partida de volta da final.
RB BRAGANTINO 1X1 PALMEIRAS
Jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20
Data: 20/8/2025
Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Gols: Yuri Leles, de pênalti, 16’/1ºT (1-0); Erick Belé, 23’/1ºT (1-1)
RB BRAGANTINO: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Kevyn, Boteng e Cauê; Alexandre Pena, Filipinho e Lima; Gabriel Lopes (Chrystian, 26’/2ºT), Yuri Leles (Iago Reis, 48’/2ºT) e Davi Gomes (Jhuan Nunes, 34’/2ºT). Técnico: Fernando Oliveira.
PALMEIRAS: Aranha; Robson, Benedetti e Diogo (Thalys, Intervalo); Gilberto, Coutinho, Larson e Arthur (Luis Saboia, 25’/2ºT); Belé (João Paulo, 25’/2ºT), Erick Belé, Heittor (Sorriso, 15’/2ºT) e Riquelme Fillipi (Márcio Reis, 45’/2ºT). Técnico: Lucas Andrade.
Árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)
Assistentes: Diogo Berndt (SC) e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz (SC)
VAR: Douglas Marques das Flores (SP)
Cartões amarelos: Lima (BGT); Erick Belé (PAL)
