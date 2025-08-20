Corinthians foca em condicionamento físico em semana cheia de treinos

Sem compromissos no meio da semana, o Corinthians trabalha com a semana apenas com os treinos antes de enfrentar o Vasco, no próximo domingo (24). Além de tentar se reabilitar no Brasileirão, onde não vence há seis rodadas, o Alvinegro quer recuperar os seus jogadores, dando foco para o condicionamento físico dos atletas.

Com um intervalo de oito dias entre duas partidas, a comissão técnica consegue fazer um trabalho melhor de recuperação individual. É o que explica Reverson Pimentel, coordenador de performance do Corinthians, que acredita que o trabalho fará com que o time possa render o máximo no duelo contra o Vasco.

“Quando a semana abre, a gente acaba fazendo trabalhos no campo e exercícios na academia que a gente não consegue fazer quando tem jogo de quarta e domingo, é uma semana que podemos recuperar de maneira individual cada jogador. Podemos também, de forma individual, elevar um pouco o nível de carga. Com certeza é uma semana muito proveitosa para que a gente chegue no domingo com o máximo de performance para render no jogo”, ressaltou.

Nesta quarta-feira (20), o elenco corinthiano iniciou as atividades com trabalhos na academia. Depois, o time subiu ao gramado e Dorival Júnior realizou um treino de transição, com duelos e finalizações. Na sequência, houve um exercício tático de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, o treinador dividiu os jogadores em setores e organizou ações específicas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.