Estudiantes empata com o Cerro Porteño e avança na Libertadores

O Estudiantes é o primeiro classificado desta quarta-feira (20) pelas oitavas de final da Libertadores. Ao receber o Cerro Porteño, em La Plata, o empate em 0 a 0 beneficiou o time argentino, já que ele venceu a ida, por 1 a 0, na casa dos paraguaios. Agora, os comandados de Eduardo Domínguez aguardam para saber se enfrentarão Internacional ou Flamengo na próxima fase do torneio continental.

Briga intensa por espaços

Assim como ocorreu no jogo do Paraguai, a característica mais marcante do compromisso em solo argentino foi o caráter físico. Nesse sentido, os dois times apresentavam dificuldade para estabelecer linhas de passe. Seja pela marcação adversária mais ajustada como também pela quantidade de erros nas tomadas de decisão, especialmente, na área de criação das jogadas.

Diante desse cenário, o aspecto estatístico revelou que, na etapa inicial, foram somente cinco finalizações totais sendo quatro do Estudiantes e uma do Cerro Porteño. Sendo que, na prática, apenas o chute de Carrillo foi na direção do gol e defendido de maneira tranquila pelo arqueiro Martín Arias.

Tudo na mesma. Melhor para os donos da casa

Por conta da vitória obtida como visitante, se não era possível aplicar uma imaginada pressão no adversário, o cenário de jogo truncado tampouco era ruim para o Estudiantes. Afinal, o marcador global de 1 a 0 o garantia na próxima fase da Libertadores.

Desse modo, com o passar do tempo, aumentava a responsabilidade do Cerro em mudar o cenário do confronto com, pelo menos, um gol. Porém, mesmo tendo a bola por mais tempo nos pés, especialmente no terço final da partida, esbarrava em muitos erros individuais na construção. Assim, o término do jogo sem gols confirmou o avanço dos anfitriões para as quartas de final.

ESTUDIANTES 0 x 0 CERRO PORTEÑO

Libertadores – Oitavas de final – Volta

Data: 20/8/2025

Local: UNO, La Plata (ARG)

Gol: –

ESTUDIANTES: Muslera; Román Gómez, González Pírez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain, Medina (Santiago Núñez, 35’/2°T), Alexis Castro e Palacios (Farías, 30’/2°T); Carrillo. Técnico: Diego Martínez.

CERRO PORTEÑO: Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Quintana (Cecilio Domínguez, 35’/2°T) e Riveros; Morel, Piris da Motta (Peralta, 26’/1°T), Iturbe e Carrizo; Jonatan Torres e Aliseda. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Ascacíbar, Medina (EST), Quintana (CER)

Cartões vermelhos: –

