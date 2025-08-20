Pressionado pela torcida, Guilherme não deve atuar contra o Bahia

O atacante Guilherme não deve ser relacionado para encarar o Bahia, no próximo domingo (24). Depois de sair de campo vaiado na goleada contra o Vasco, o atleta teve sua saída solicitada por torcedores do Santos que protestaram no CT Rei Pelé. O jogador está abalado com as críticas que recebeu da torcida e o clube está preocupado com a sua situação.

O Peixe entende a chateação do jogador com o momento e tenta respaldar o atacante. A avaliação interna é que Guilherme, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols, ainda é muito importante para o time e que uma saída, neste momento, seria ruim para o clube. Com isso, a comissão técnica deve poupar o atleta da partida em Salvador, no próximo domingo (24). A expectativa é que o jogador retome a confiança para voltar ao plantel alvinegro nos próximos jogos.

Guilherme tem ficado cada vez mais abatido com a pressão vinda das arquibancadas, as quais considera injustas. Neste ano, o jogador recusou uma proposta do Atlético Mineiro para seguir no Santos. De acordo com o portal ge, o atacante entende que nunca se escondeu nos momentos ruins e que sempre conseguiu corresponder dentro de campo, nesta temporada e no ano passado.

