Flamengo na ponta: saiba como fica o ranking de patrocinadores máster no Brasil

Flamengo ostenta o maior patrocínio do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ao acertar com a Betano para ser a patrocinadora master até 2028, o Flamengo alcançou um acordo recorde no futebol brasileiro. O Rubro-Negro embolsará R$ 220 milhões fixos anuais. Desse modo, o clube dispara como o de maior patrocínio master no país.

A decisão ocorreu na noite da última terça-feira (19), com a referente aprovação, por parte do Conselho Deliberativo, dos valores a serem investidos pela nova parceria.

O montante, aliás, pode chegar a impressionantes R$ 268,5 milhões por ano em caso do cumprimento de metas estabelecidas no contrato.

Quem mais se aproxima do Flamengo é o São Paulo, que tem o patrócínio da Superbet. Os valores atingem R$ 113 milhões. em seguida, aparecem Corinthians e Palmeiras, com R$ 103 milhões e R$ 100 milhões, respectivamente.

Ranking dos maiores patrocínios máster no Brasil

Flamengo – Betano: R$ 220 milhões por ano

São Paulo – Superbet: R$ 113 milhões

Corinthians – Esportes da Sorte: R$ 103 milhões

Palmeiras – Sportingbet: R$ 100 milhões

Atlético-MG – H2bet: R$ 60 milhões

Vasco – Betfair: R$ 57,5 milhões

Botafogo – VBet: R$ 55 milhões anuais

Santos – 7K: R$ 52,5 milhões

Fluminense – Superbet: R$ 52 milhões

Grêmio e Internacional – Alfa.bet: R$ 50 milhões

