Carlos Miguel é registrado no BID e já pode estrear pelo Palmeiras

O goleiro Carlos Miguel já pode fazer a sua estreia pelo Palmeiras. Nesta quarta-feira (23), o jogador teve o seu contrato divulgado no BID da CBF. Com isso, o arqueiro já fica à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Sport, na segunda-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Contudo, o goleiro não pode atuar na partida desta quinta-feira (21), contra o Universitario, pela Libertadores. Carlos Miguel só poderá ser inscrito na competição continental caso o Palmeiras confirme a classificação para as quartas de final, algo que está muito próximo.

Apresentado na última terça-feira (19), o goleiro já participou dos treinos na Academia de Futebol nesta quarta. O jogador de 26 anos assinou com o clube até 2030 e se junta a Weverton e Marcelo Lomba como opções para a meta alviverde.

