Festa do Internacional atrasa jogo contra Flamengo

A festa do Internacional atrasou o início da partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, pela Libertadores. Afinal, os papéis picados tomaram conta do campo na entrada dos times em campo. Dessa forma, atrapalhou a visibilidade das linhas e impediu o apito inicial às 21h30 (de Brasília). O início do jogo atrasou em cerca de 20 minutos.

Assim que os times entraram em campo, os papéis picados tomaram conta do Beira-Rio. Contudo, eles ocuparam quase todo o campo, o que afetou a visibilidade das linhas. Dessa forma, os funcionários do estádio entraram em ação para limpar o campo e conseguiram amenizar a situação, pelo menos a ponto de ser possível identificar as linhas e enxergar a bola.

O próprio Internacional foi responsável pela festa de papéis picados, não a torcida colorada. O atraso, inclusive, esfriou a arquibancada e também atrapalhou o aquecimento dos jogadores, que aproveitaram para seguir se aquecendo do frio de Porto Alegre antes do início da partida, por volta de 21h50 (de Brasília).

Internacional e Flamengo se enfrentam pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã. Portanto, joga pelo empate para avançar às quartas de final. Já o Colorado, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para classificar ou por um para levar a decisão para os pênaltis.

