Chapecoense confirma saída de Maílton, que vai defender o São Paulo

A Chapecoense confirmou nesta quarta-feira (20) a saída do lateral-direito Maílton. O jogador estava emprestado ao Furacão do Oeste pelo Metalist, da Ucrânia. Entretanto, o clube europeu negociou o atleta com o São Paulo. A negociação foi concluída horas antes da partida do Tricolor contra o Atlético Nacional, pela Libertadores.

Por uma nota em seu site, a Chape informou que o jogador não fazia mais parte do seu plantel. Nesta temporada, o lateral atuou em 29 partidas, com sete gols marcados e nove assistências, sendo seis gols na Série B. Maílton era um dos destaques da campanha do clube na competição, na qual se encontra no G4.

Estratégia do São Paulo

Para conseguir a contratação do lateral, o São Paulo utilizou uma dívida antiga. O Metalist devia 800 mil dólares ao Tricolor por conta da contratação de Paulinho Boia, em 2021. O caso já esteve na Fifa e virou um transfer ban aos ucranianos. Com isso, o clube paulista ofereceu o perdão das dívidas em troca do negócio com o jogador.

Entretanto, o Metalist não aprovou a ideia e só queria liberar o jogador mediante um pagamento. O Tricolor não estava disposto a pagar um clube que lhe devia e propôs a desistência do protesto na Fifa pela liberação de Maílton. Depois de muita insistência, os ucranianos toparam o negócio e o lateral fechou com o clube até 2027.

A diretoria tricolor viu o negócio como um sucesso, já que não esperava o pagamento dos ucranianos e o elenco precisava de um lateral-direito. Maílton chega ao São Paulo para disputar a posição com Cédric Soares e o jovem Maik.

