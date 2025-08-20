São Paulo vai estrear terceiro uniforme, inspirado em Rogério Ceni, no domingo

O São Paulo já tem data marcada para a estreia de seu novo terceiro uniforme. A equipe, aliás, usará a nova camisa no próximo domingo (24), contra o Atlético. O jogo, que ocorre no estádio do Morumbis, é válido pelo Campeonato Brasileiro. O uniforme, predominantemente preto, homenageia um grande ídolo do clube. A inspiração, portanto, é a camisa usada pelo goleiro Rogério Ceni em 2005.

A nova peça completa a coleção que celebra os 20 anos do tricampeonato mundial. A principal referência do uniforme é a camisa que Rogério Ceni usou naquela conquista. A cor preta e as tradicionais faixas no peito fazem alusão ao traje do goleiro. O presidente Julio Casares, inclusive, confirmou a data da estreia em suas redes sociais.

O uniforme, contudo, conta com diversos outros detalhes especiais em sua confecção. No interior da barra, por exemplo, há um selo com a frase “Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo”. Dentro do escudo, há uma escrita em japonês em referência ao hino do clube. Os logotipos em dourado, por fim, completam a grande homenagem ao título de 2005.

A estreia da nova e aguardada camisa ocorrerá em um jogo muito importante. O duelo contra o Atlético é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que vem de uma classificação na Copa Libertadores, terá o apoio de sua torcida. A expectativa da diretoria, então, é que o novo uniforme traga sorte para a equipe no confronto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.