Torcida da Universidad de Chile protagoniza cenas lamentáveis na Argentina

O confronto de volta nas oitavas de final da Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile foi paralisado logo no início do segundo tempo. O motivo foram cenas de selvageria protagonizada por uma parte dos torcedores de La U no setor visitante do Estádio Libertadores de América.

De acordo com informações da imprensa argentina e de imagens que circulam nas redes sociais, alguns dos fãs da Universidad de Chilce depredaram as instalações além de colocarem fogo em algumas das cadeiras.

Além do ato de vandalismo em si, a ação de violência também se tornou elemento de perigo, também, para fãs da torcida local. Isso porque, estando um nível acima dos torcedores do Independiente, eles se aproveitaram da posição para atirar todo tipo de objeto entre cadeiras, pedaços de ferro e diversos detritos. Ao ponto, inclusive, de vários fãs do Rojo se abrigarem na parte mais ao fundo das arquibancadas, que é coberta. Não há maiores informações, por ora, sobre o número de feridos e/ou pessoas detidas.

Neste momento, a partida está empatada em 1 a 1, placar que é suficiente para a classificação dos chilenos rumo às quartas de final da Sul. Afinal, no compromisso de ida, em Santiago, os então anfitriões venceram por 1 a 0.

