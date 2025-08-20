Bahia marca no fim, vence o Ceará e avança para a final da Copa do Nordeste

O Bahia segue com o sonho de conquistar o pentacampeonato nordestino. Na noite desta quarta-feira (20), o Esquadrão bateu o Ceará pelo placar mínimo, com gol de Tiago, já nos acréscimos do segundo tempo, e avançou para a final da Copa do Nordeste.
Na decisão, o Tricolor vai encarar o Confiança, que eliminou o CSA na outra semifinal. Dentro do G4 do Brasileirão, o Bahia volta a campo no próximo domingo (24), quando recebe o Santos, na Fonte Nova. Já o Ceará, que tenta se manter entre os dez primeiros da competição, visita o Grêmio, no sábado (23).
Poucas chances e gol no final
A partida começou com o Bahia melhor, mas não conseguiu ter boas oportunidades nos minutos iniciais. Ademir recebeu cruzamento na área, mas cabeceou errado e mandou para fora. A segunda chance veio apenas aos vinte minutos, novamente com Ademir, que recebeu na área, mas escorregou na hora do chute.
Depois, Bruno Ferreira começou a aparecer na partida. Ramos Mingo lançou Kayky pela esquerda, que finalizou e parou em boa defesa do goleiro. Ainda na primeira etapa, Ademir fez boa jogada, invadiu a área e o arqueiro se esticou para salvar o Vozão.
Depois de aparecer pouco na primeira etapa, o Ceará voltou melhor do intervalo. O Vozão conseguiu pressionar nos dez minutos iniciais. Entretanto, os visitantes não conseguiram assustar o gol de Ronaldo. A primeira oportunidade veio com o Bahia, em cobrança de falta de Lucho Rodríguez, que parou em mais uma defesa de Bruno Ferreira.
Daí em diante, a partida ficou marcada pelo Esquadrão buscando o ataque e o Vozão tentando aproveitar os contra-ataques. O Tricolor não conseguia criar oportunidades e o Ceará só marcava. Isso durou até os 48 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro recebeu na esquerda, cruzou na área e Tiago, que veio do banco, apareceu na pequena área para marcar o gol da classificação.
BAHIA X CEARÁ
Copa do Nordeste – Semifinal (jogo único)
Data e horário: 20/8/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Público presente: 36.602 torcedores
Renda: R$ 1.015.088,00
Gol: Tiago, 48’/2ºT (1-0)
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 23’/1ºT), Jean Lucas (Rodrigo Nestor, 38’/2ºT) e Everton Ribeiro; Ademir (Tiago, 38’/2ºT), Willian José (Lucho Rodríguez, 13’/2ºT) e Kayky (Cauly, 13’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Rafael Ramos (Nicolas, 19’/2ºT); Diego, Fernando Sobral (Richardson, 26’/2ºT) e Lucas Mugni (Lourenço, 26’/2ºT); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique, 26’/2ºT). Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)
Cartões Amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Santiago Arias, Acevedo e Tiago (ECB); Rafael Ramos, Fernando Sobral e Marllon (CEC)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.