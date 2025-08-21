Com ambiente de vandalismo e violência, Independiente e Universidad de Chile é suspenso

No momento da suspensão, partida estava empatada em 1 a 1 - (crédito: Foto: Divulgação/Universidad de Chile)

Em razão de repugnantes cenas de vandalismo e violência nas arquibancadas, o jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas de final da Sul-Americana, foi suspenso pela Conmebol. A saber, o duelo ocorria no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina.

De acordo com relatos de diferentes fontes da imprensa argentina, desde o início da partida, torcedores de La U se comportavam de maneira violenta no setor visitante. Todavia, atitudes como queimar cadeiras e jogar objetos contra fãs da torcida local levaram a arbitragem a paralisar o jogo e aguardar um ambiente de maior segurança para nova avaliação.

Durante a suspensão provisória com 20 minutos de duração, a força policial nas instalações tentou remover toda a porção de torcida no setor de visitante. Porém, enquanto parte relevante dessa área foi evacuada com certa tranquilidade, os demais seguiram em confronto com os policiais, levando a Conmebol a interromper em caráter definitivo o jogo que estava 1 a 1.

No momento da suspensão, a partida estava empatada em 1 a 1, placar que era suficiente para a classificação dos chilenos rumo às quartas de final da Sul. Afinal, no compromisso de ida, em Santiago, os então anfitriões venceram por 1 a 0. Até a publicação desse conteúdo, não há maiores detalhes sobre quando (e se) o confronto será retomado.

