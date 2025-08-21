Palmeiras tenta manter hegemonia contra peruanos no Allianz

Nesta quinta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Universitario do Peru, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Desde a inauguração do estádio, que aconteceu no final de 2014, o Verdão enfrentou times peruanos em quatro oportunidades. O alviverde venceu todos os duelos, com 17 gols marcados e nenhum sofrido.

Nem sempre o Palmeiras exerceu hegemonia diante dos adversários do país vizinho. O Verdão perdeu para times peruanos em duas oportunidades antes da chegada do Allianz Parque: contra o Sporting Cristal, em 2013, e contra o Universitario, em 1979.

O primeiro confronto do Palmeiras com um time peruano, no Allianz Parque, aconteceu em 2018, diante do Alianza Lima. O Verdão venceu por 2 a 0. Desde então, o Alviverde enfrentou equipes do país vizinho em três oportunidades e conquistou a vitória em todos os embates (3 a 0 contra o Melgar, 6 a 0 contra o Universitario e 6 a 0 contra o Sporting Cristal).

Este será o primeiro jogo contra uma equipe peruana válida por um duelo de mata-mata no Allianz Parque. Todas as outras partidas aconteceram pela fase de grupos da Copa Libertadores. A média de gols alviverdes em duelos contra equipes do país vizinho é de 4,25 por partida.

