Filipe Luís: ‘Conheço o coração do vestiário e sei quanto eles querem ganhar’

O Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. Após construir vantagem no Maracanã, o Rubro-Negro voltou a vencer o Internacional nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, e avançou para a próxima fase. Dessa forma, o técnico Filipe Luís celebrou a vitória, enalteceu a postura do time e a classificação na competição continental.

“É um grupo bom. A parte boa de eu ter jogado com eles é que eu conheço o coração dessa vestiário. Eu sei perfeitamente o quanto eles estão ambiciosos e o quanto querem ganhar. Eles estão fazendo exatamente isso, o que me deixa muito orgulhoso. Diria a mesma coisa se hoje tivesse sido um resultado negativo porque eu sinto muito orgulho de todo esse grupo de jogadores”, disse.

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo controlou as ações do início ao fim. Até mesmo nos momentos em que o Internacional marcou alto, o Rubro-Negro soube se impor e não se deixou incomodar. Dessa forma, com o controle nas mãos, abriu o placar no primeiro tempo com Arrascaeta e aumentou a vantagem. Na etapa final, fechou o placar com Pedro e carimbou a vaga nas quartas de final.

“Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, com uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores. Um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Nosso grupo está se reinventando. Está com um espírito novo, então era muito importante essa vitória para dar força e credibilidade”, afirmou o treinador.

O Flamengo agora enfrentará o Estudiantes, que eliminou o Cerro Porteño na quarta-feira, após empatarem em 0 a 0 na Argentina (na ida, no Paraguai, Estudiantes 1 a 0).

