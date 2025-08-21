Diretor de La U relata cenário de guerra em Avellaneda

Em entrevista para a rádio chilena ADN, um diretor da Universidad de Chile, Daniel Schapira, deu a dimensão de quem estava presente no apocalíptico cenário que suspendeu a partida contra o Independiente, pelas quartas de final da Sul-Americana.

Segundo o dirigente, a organização não procedeu da maneira correta, na escolha da disposição das torcidas, no Estádio Libertadores de América. Além disso, Schapira antecipou que são grandes as possibilidades de, mediante a gravidade da situação, La U seja sancionada “de maneira dura”.

“Terrível, é inacreditável. Houveram problemas de organização, porque não podem colocar a torcida da U junto com a do Independiente… Vamos ser punidos, vai ser duro… Não sei o que está acontecendo, mas isso é mais um problema da sociedade, não só do futebol… Nos deram mais ingressos e veja o que está acontecendo”, apontou o diretor da representação andina.

Ambiente desesperador

Conforme as dependências do estádio foram se esvaziando, o clima era de tensão por diferentes motivos. Além da possibilidade iminente dos confrontos serem retomados entre torcedores da Universidad de Chile, força policial e também fãs do Independiente, diversos corpos surgiram em condição aparente de inconsciência na parte dos visitantes.

Além dessa situação, diferentes vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas aterrorizantes. Desde pessoas sendo despidas e espancadas até mesmo um torcedor da Universidad de Chile que, tentando escapar das agressões, se soltou de uma área externa da arquibancada Popular Sur Alta e despencou de considerável altura.

As informações de momento, vindas da imprensa argentina, dão conta de que quatro pessoas morreram em decorrência dos confrontos entre as diferentes partes envolvidas. Entretanto, a força de segurança ainda não se manifestou nesse sentido.

Entenda a situação

Diferentes relatos de pessoas presentes no Estádio Libertadores de América apontaram que, desde o início do jogo, os torcedores da Universidad de Chile apresentavam comportamento violento e de depredação ao setor que lhes foi reservado. A saber, por conta de um acordo entre as diretorias dos dois times, a carga total de ingressos para os visitantes foi de cinco mil.

Porém, durante o intervalo, a situação ganhou contornos de maior tensão quando, além do vandalismo, os fãs chilenos se tornaram uma ameaça, também, para os torcedores da equipe anfitriã. Isso porque, estando um nível acima dos torcedores do Independiente, eles se aproveitaram da posição para atirar todo tipo de objeto entre cadeiras, pedaços de ferro e diversos detritos. Ao ponto, inclusive, de vários fãs do Rojo se abrigarem na parte mais ao fundo das arquibancadas, que é coberta.

Diante da dificuldade em acalmar os ânimos, a equipe de segurança decidiu por retirar toda a torcida visitante das dependências do estádio. Além disso, o sistema de som do estádio informou, em meio ao processo de evacuação, que o jogo seria paralisado, pelo menos, por 20 minutos. Todavia, após uma parte mais violenta dos torcedores de La U seguir em confronto com a força policial, o duelo foi suspenso em caráter definitivo.

Até o momento, não há maiores informações sobre os próximos passos da Conmebol a respeito da retomada ou não do jogo e também sobre prováveis punições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.