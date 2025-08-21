Fluminense aguarda envio de documento do Galo para anunciar Igor Rabello

Após se despedir do Atlético-MG, Igor Rabello já está no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. No entanto, houve um atraso no envio de uma documentação do Galo, algo que fez com que o anúncio oficial do zagueiro, de 30 anos, demorasse um tempo maior. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Tricolor aguarda o documento referente a rescisão de contrato para dar andamento ao anúncio e a regularização. O clube carioca acredita que este entrave não atrapalhará a concretização do negócio.

“Estou realizando um sonho. Espero dar muitas alegrias ao torcedor tricolor. Conquistar muitos títulos e gravar o nome na história do clube. Eu não conversei com o Renato ainda, essa semana foi bem confusa, resolvendo bastante situações, então, ainda não conversei com ele. Espero conseguir grandes títulos e ficar marcado na história. Eu chego para somar”, disse o defensor em seu desembarque.

Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários. Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo.

Passagem por Xerém

O atleta chegou ao clube carioca quando ainda tinha nove anos, em 2004. Ele passou, de forma inicial, por uma peneira e representou o Tricolor, primeiramente, no futsal. Curiosamente, ainda não atuava como defensor, mas sim como centroavante da equipe e até fazia seus gols.

Mas logo recebeu o convite para se transferir para o campo, no ano seguinte. Durante a transição, passou a ser zagueiro em virtude de sua estatura e, em Xerém, conquistou a Copa Rio Bonito e a Copa Light Sub-11 e a Taça Minas Gerais Sub-15. No sub-17, esteve na reserva no elenco campeão carioca, da Taça Rio e do Torneio Guilherme Embry.

Em 2012, porém, Igor Rabello deixou o Fluminense em 2012. Na época, o clube entendia ter muitos zagueiros na categoria e optou por liberá-lo. O destino foi um arquirrival, o Botafogo, onde se tornou profissional. De lá, acertou com o Atlético-MG e se transformou na contratação de um zagueiro mais cara da história do clube, por R$ 13 milhões.

