Fluminense aguarda envio de documento do Galo para anunciar Igor Rabello

Igor Rabello será reforço do Fluminense na sequência da temporada

Igor Rabello será reforço do Fluminense na sequência da temporada - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Após se despedir do Atlético-MG, Igor Rabello já está no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. No entanto, houve um atraso no envio de uma documentação do Galo, algo que fez com que o anúncio oficial do zagueiro, de 30 anos, demorasse um tempo maior. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Tricolor aguarda o documento referente a rescisão de contrato para dar andamento ao anúncio e a regularização. O clube carioca acredita que este entrave não atrapalhará a concretização do negócio.

“Estou realizando um sonho. Espero dar muitas alegrias ao torcedor tricolor. Conquistar muitos títulos e gravar o nome na história do clube. Eu não conversei com o Renato ainda, essa semana foi bem confusa, resolvendo bastante situações, então, ainda não conversei com ele. Espero conseguir grandes títulos e ficar marcado na história. Eu chego para somar”, disse o defensor em seu desembarque.

Na disputa pela contratação, o Flu apresentou uma proposta salarial superior à dos adversários. Além disso, pesou a favor do clube, que o zagueiro passou pelas divisões de base do Tricolor antes de iniciar sua carreira profissional pelo arquirrival, Botafogo.

Passagem por Xerém

O atleta chegou ao clube carioca quando ainda tinha nove anos, em 2004. Ele passou, de forma inicial, por uma peneira e representou o Tricolor, primeiramente, no futsal. Curiosamente, ainda não atuava como defensor, mas sim como centroavante da equipe e até fazia seus gols.

Mas logo recebeu o convite para se transferir para o campo, no ano seguinte. Durante a transição, passou a ser zagueiro em virtude de sua estatura e, em Xerém, conquistou  a Copa Rio Bonito e a Copa Light Sub-11 e a Taça Minas Gerais Sub-15. No sub-17, esteve na reserva no elenco campeão carioca, da Taça Rio e do Torneio Guilherme Embry.

Em 2012, porém, Igor Rabello deixou o Fluminense em 2012. Na época, o clube entendia ter muitos zagueiros na categoria e optou por liberá-lo. O destino foi um arquirrival, o Botafogo, onde se tornou profissional. De lá, acertou com o Atlético-MG e se transformou na contratação de um zagueiro mais cara da história do clube, por R$ 13 milhões.

RJ

Redação Jogada10

    postado em 21/08/2025 09:44
    postado em 21/08/2025 09:44
    x