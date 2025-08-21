Existe vida pós-Arias? Canobbio e Serna crescem de produção no Fluminense

Existe vida pós saída de Jhon Arias para a Inglaterra? Canobbio e Kevin Serna respondem à torcida do Fluminense com grandes atuações dentro de campo. Os gringos, afinal, já somam oito participações em gols nos últimos seis jogos atuando juntos. Além disso, os dois vêm assumindo o protagonismo do ataque tricolor na temporada com resultado e entrega.

Com a saída de Jhon Arias, o Fluminense demorou a encontrar a solução, especialmente no setor ofensivo. O clube chegou a contratar jogadores para posição, porém a dupla gringa, que chegou na primeira na janela de transferência, correspondeu em momento decisivo após série de questionamentos e poucas oportunidades.

Na vitória e classificação do Fluminense sobre o América de Cali (Colômbia) na última terça-feira para as quartas de final da Sul-Americana, Serna abriu o placar, enquanto Canobbio fez um belo passe para Martinelli balançar as redes. Na partida de ida fora de casa, o uruguaio anotou um dos gols do triunfo por 2 a 1, e acredita no potencial “copeiro” do Tricolor.

“Em 2023, campeão da Libertadores, Recopa, foi para o Mundial, chegou à semifinal, brigando a par com qualquer time da Europa. Acho que somos copeiros e precisamos chamar a responsabilidade. Mas sem esquecer que ainda temos muito trabalho pela frente”, garantiu Canobbio.

Pelo Brasileirão, a dupla novamente deu trabalho para o adversário, desta vez, ao Fortaleza. Canobbio balançou as redes, enquanto Serna teve tarde de garçom ao dar duas assistências. Uma delas, aliás, foi para o camisa 17. Contra o Grêmio, também pelo Campeonato Brasileiro, o “encantado” e Ayrton Serna”, carinhosamente apelidados pela torcida, não contribuíram para com gols. No entanto, o Tricolor carioca venceu por 1 a 0, com gol de Everaldo.

Na vitória contra o Internacional, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Kevin Serna deu assistência para Everaldo balançar as redes e garantir a classificação tricolor. Canobbio, por sua vez, passou em branco, porém mostrou a disposição de sempre. No jogo seguinte, foi a vez do uruguaio marcar no empate com o Inter e classificação às quartas do torneio nacional.

Fluminense em alta

Agora, a dupla e o Fluminense terá uma sequência de três jogos fora de casa. O Tricolor enfrentará Bragantino, Bahia e Santos fora do Rio de Janeiro. A partida diante da equipe tricolor baiana será pelas quartas de final da Copa do Brasil. O uruguaio e colombiano buscam ser novamente decisivos nas Copas para garantir presença nas três competições. O clube carioca, aliás, emplacou uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates, e busca ampliar ainda mais os resultados.

