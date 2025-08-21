Atlético-GO recusa mais uma proposta do Botafogo pelo zagueiro Alix Vinícius

O Atlético-GO tem feito jogo duro para liberar o zagueiro Alix Vinícius, que interessa ao Botafogo. Assim, a diretoria do Dragão recusou a terceira proposta do Alvinegro, de R$ 12 milhões, o que dificulta ainda mais a negociação. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube goiano segue irredutível em receber o pagamento à vista. O Glorioso, por sua vez, tinha esperança de convencer o Rubro-Negro de aceitar as condições parceladas, com todas quitadas até o fim de 2025.

Apesar das dificuldades, o clube carioca ainda não jogou a toalha acerca desta negociação. No entanto, está incomodado com o rumo que as conversas têm tomado nos últimos dias.

No primeiro momento, o Botafogo apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra, que foi recusada. Em outra oferta, o clube tentou aquisição em definitivo por R$ 10 milhões, que também foi vetada pela diretoria do Dragão.

Além de subir as cifras para R$ 12 milhões, o Alvinegro se colocou à disposição para ajudar o Atlético-GO a achar o substituto de Alix Vinícius. Isso porque as duas diretorias têm uma boa relação, o que faz com que o clube carioca se disponibilize a mostrar uma lista de zagueiros que já têm mapeados dentro da realidade financeira do Rubro-Negro.

Por fim, Bastos se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, enquanto Kaio Pantaleão trata lesão na coxa direita. Nesse sentido, o clube segue em busca de mais um zagueiro no elenco para o restante da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.