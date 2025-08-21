Entenda as exigências de Sampaoli que fez o Santos desistir das negociações

Santos e Sampaoli não chegaram em um acordo para o retorno do treinador - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O Santos decidiu encerrar as negociações para contratar Jorge Sampaoli nesta quarta-feira (20/8). Apesar de entender que fez todos os esforços possíveis para viabilizar o retorno do argentino, a diretoria considerou os pedidos do treinador exagerados e optou por se retirar da disputa. Contudo, nos bastidores, o Peixe ficou bastante irritado com o técnico.

Foram dias de intensas conversas entre as partes, mas alguns pontos se tornaram entraves intransponíveis. Um deles foi o posicionamento de Sampaoli em relação à base. O técnico sinalizou que não utilizaria, num primeiro momento, jogadores como o lateral Souza, o volante Gabriel Bontempo e o atacante Robinho Jr. A ideia de “estacionar” o trio até que ganhasse maturidade nos treinamentos desagradou a cúpula alvinegra, que considera a utilização das crias um pilar do projeto atual.

A insatisfação aumentou com as exigências de mercado. Sampaoli teria solicitado a contratação de um titular do Sevilla, da Espanha, em movimentação considerada incompatível com a realidade financeira do Santos. “Nem mesmo o Flamengo conseguiria bancar”, disse uma fonte ouvida nos bastidores.

Além do veto às joias da base, o treinador pediu quatro reforços para o time titular, cenário inviável diante da política de contenção de gastos do clube. Para completar, um episódio durante a negociação reforçou a percepção da diretoria: o Peixe chegou a avançar na contratação de um dos atletas indicados, mas Sampaoli recuou e desistiu do nome pouco depois.

Fisioterapeuta de Neymar também foi pauta entre Sampaoli e Santos

O ponto final veio quando o argentino sugeriu mudanças no departamento médico, incluindo a saída do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Profissional respeitado internamente e atualmente responsável pela recuperação física de Neymar, ele é considerado inegociável pela diretoria.

Conhecido pelo estilo intenso e pouco agregador, Sampaoli nunca foi unanimidade dentro do clube. Com a desistência, o Santos volta suas atenções para outros nomes do mercado. O argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, é o principal alvo e tem conversas avançadas para ser o novo técnico do Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.