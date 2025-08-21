Roger Machado admite frustração e pressão após eliminações

Após ser eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, o Internacional sucumbiu diante de outro carioca na Libertadores. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Colorado teve a chance de decidir a classificação dentro de casa. Contudo, perdeu para o Flamengo por 2 a 0 e deu adeus à competição, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio. O técnico Roger Machado admitiu a frustração com as eliminações.

“Qualquer frustração por eliminação acarreta em pressão no treinador, faz parte da cultura do futebol brasileiro. Tem pelo menos dois meses de instabilidade, justamente nesses momentos decisivos, eliminações das copas. Nesse retorno da parada (do Mundial de Clubes), essa ausência de resultados e produtividade, faz com que essa frustração aumente”, disse.

Apesar da eliminação, Roger Machado segue com o respaldo da diretoria. Após o Mundial de Clubes, o Internacional soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, incluindo para o Fluminense e Flamengo dentro do Beira-Rio, pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. O treinador minimizou a pressão por demissão e deixou o futuro nas mãos dos dirigentes colorados.

“A cada insucesso a pauta é a permanência do treinador ou não. Não sou treinador do Internacional, eu estou treinador do Internacional há um ano. Esse cargo não pertence a mim, mas à direção do clube. Aqui estarei enquanto a direção entender que o meu trabalho possa surtir fruto e reverter a situação”, afirmou.

