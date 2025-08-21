Vasco recusa proposta de clube dos Estados Unidos por Paulo Henrique

O lateral-direito Paulo Henrique tem se destacado com a camisa do Vasco na temporada. Assim, o jogador recebeu uma proposta do Cincinnati, dos Estados Unidos, porém o Cruz-Maltino optou por não avançar nas conversas. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, os norte-americanos pretendiam pagar cerca de US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões na cotação atual) pelo atleta, de 29 anos, por quatro anos de contrato. No entanto, a diretoria do clube carioca sinalizou que não pretende negociar um dos pilares de seu elenco.

Atualmente, o lateral tem vínculo até dezembro de 2027 e não pretende sair. Isso porque vive um dos melhores momentos da carreira, tanto que figura na pré-lista de Carlo Ancelotti e vive a expectativa de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Vale lembrar que o interesse do Cincinnati, que disputa a Major League Soccer (MLS) não é uma novidade. No início de 2023, o clube chegou a encaminhar a contratação do atleta, que defendia as cores do Juventude. Contudo, o Atlético-MG atravessou o negócio e selou o acordo.

Por fim, o atleta, que é titular absoluto, desfalcou a equipe no revés por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, por causa de uma indisposição. O jogador tem 39 partidas na temporada, sendo 38 delas como titular, com três gols marcados e três assistências.

