No SBT, Tiago Leifert se reencontra com programa da Globo e divide funções com futebol

Depois de mais de três anos afastado do formato que o consagrou no entretenimento brasileiro, Tiago Leifert assumirá novamente a apresentação do The Voice Brasil em 2025. A nova fase do reality musical marcará o retorno do comunicador ao palco que o projetou nacionalmente nesse meio, mas agora em parceria inédita entre o SBT e o Disney+.

Com exibição simultânea nas plataformas, a atração vai ao ar em outubro. O apresentador, que consolidou sua identidade no programa por uma década na antiga emissora, voltará ao programa com entusiasmo redobrado. Ou a menos é isso que sugeriu ao comentar sobre o reencontro.

“Quando eu entrar naquele palco vai ficar muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar. Quero ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, celebrou.

Realidade musical e futebolística coexistem

A nova função na emissora não impedirá sua continuidade no setor esportivo do SBT. Desde janeiro, o comunicador tem narrado jogos da Liga dos Campeões e da Copa Sul-Americana — o que seguirá sob sua responsabilidade.

Leifert estreou como narrador em TV aberta na partida entre Benfica e Barcelona, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. Movimento este que consolidou sua versatilidade na televisão nacional.

“Nasci e cresci na TV aberta, então tenho um grande carinho pelo SBT. A partir de 21 de janeiro estaremos juntos para contar as histórias da UEFA Champions League e da Conmebol Sul-Americana! Obrigado ao SBT pela oportunidade. Vamos sorrir e narrar”, comemorou à época do acordo.

O jornalista integra o elenco ao lado de nomes como Luiz Alano, Mauro Beting, Nadine Bastos e Benjamin Back. Ele faz parte do mais recente projeto esportivo da emissora, que o escolheu como substituto de Cleber Machado.

The Voice no SBT

A temporada do The Voice Brasil trará novidades no formato e na plataforma. Isso porque o programa será transmitido ao vivo tanto pelo SBT quanto pelo Disney+, com conteúdos estendidos e exclusivos para o streaming. De acordo com a produção, a ideia se baseia em proporcionar uma experiência interativa ao consumidor.

O quarteto de técnicos reunirá artistas de diferentes gêneros: Péricles, Duda Beat, Mumuzinho e a dupla Matheus & Kauan. Todos prometem orientar os participantes com foco em autenticidade artística, enquanto Boninho ficará responsável pela direção artística da atração.

Boninho e Leifert reproduzem a parceria de sucesso da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Voice Brasil (@thevoicebrasil)

Tiago Leifert: do esporte ao entretenimento

O comunicador iniciou sua trajetória no jornalismo esportivo em 2004, pela afiliada Rede Vanguarda, antes de migrar para o SporTV. Não demorou muito e passou a integrar também o Globo Esporte edição São Paulo em TV aberta.

A mudança para o entretenimento aconteceu em 2012, quando assumiu o comando do The Voice Brasil. Anos depois, acabou promovido para edição Kids do programa e passou a figurar nas equipes do Zero1 e É de Casa.

Antes de deixar a emissora em 2021, colocou seu nome na história do Big Brother Brasil. Ele assumiu a função de apresentador do reality show e deixou o espaço para Tadeu Schmidt seguir a jornada. Fora TV, dedicou-se às narrações em plataformas digitais e comentários no Youtube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.