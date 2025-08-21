Com desfalques importantes, meio-campo vira dor de cabeça no Corinthians

O Corinthians terá uma dor de cabeça grande para montar seu meio de campo nos próximos jogos. Afinal, o Timão perdeu Carrillo, que operou o tornozelo e está praticamente fora desta temporada. Além disso, José Martínez passou por uma cirurgia na mão direita e aumentou a lista de desfalques. Assim, Dorival terá dificuldades para escalar um setor que já não conta com muitas opções.

O esquema mais utilizado pelo treinador, o 4-3-1-2, tinha Raniele como primeiro volante, com Martínez e Carrillo completando o losango, e Rodrigo Garro na armação. Sem os estrangeiros, Dorival precisará remontar a estrutura da equipe.

Com a ausência de Carrillo, o jovem Breno Bidon já havia herdado uma vaga entre os titulares. Agora, a briga pela outra posição inclui Maycon, Charles, Ryan e os garotos Luiz Gustavo Bahia e André Luiz.

Entre eles, Charles é quem mais recebeu oportunidades de Dorival. Já Maycon, que chegou a emplacar uma sequência como titular antes de se lesionar, voltou a ficar à disposição apenas no último sábado, contra o Bahia.

Com o transfer ban impedindo reforços, a solução pode vir mesmo das categorias de base. Luiz Gustavo Bahia vem sendo testado nas últimas partidas e agradou internamente. O meia André Luiz, por sua vez, ainda não estreou como profissional, mas treina ocasionalmente com o grupo principal e pode ganhar espaço.

O Timão encara o Vasco, no próximo domingo (24), às 16h, em São Januário, pressionado. A derrota para o Bahia deixou a equipe na 22ª posição, com 22 pontos, a apenas três da saída da zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.